詳訊2：日本單日新增逾20萬人感染新冠

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【共同社7月24日電】日本國內23日新確診20.0975萬人感染新冠病毒，刷新單日最高紀錄，並連續4天創新高。與“第六波”疫情2月3日達到峰值的約10.4萬人相比，幾乎翻倍。“第七波”疫情擴大勢頭不止，部分醫療機構已暫停急救和常規診療。 各都道府縣感染人數較多的有東京32698人、大阪22501人、愛知14348人等。17個道府縣創新高。官房長官松野博一也確診感染。據厚生勞動省統計，全國重症患者較前一天增加12人至203人，呈現增加趨勢。 從死亡人數來看，神奈川、大阪、熊本分別有9人，東京7人等，共計72人。這是4月1日後首次單日死亡超過70人，今後有可能進一步增加。 鑑於疫情急速蔓延，首相岸田文雄雖表明不考慮採取行動限制，但21日舉行的厚勞省專家組織會議上有意見稱，“到了應該探討緊急事態宣言等行動限制的時候了”。 據內閣官房稱，（截至21日）幾乎所有都道府縣的疫情都達到了政府新冠對策小組會提出的5級指標中由弱到強排在第三位的“2級”。如果疫情蔓延勢頭不止、醫療一線和保健所的負擔持續增加，那麼很多地區很可能惡化到必須採取餐飲店縮短營業時間和活動限制人數等對策的“3級”。（完）