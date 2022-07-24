聚焦：原“統一教會”和安倍政治理念有很多共同點

Newsfrom Japan

【共同社7月24日電】日本政治與因銷售號稱能通靈商品的“靈感商法”而成為社會問題的宗教團體之間存在著怎樣的關係？“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）與保守派政治家等的關係，因涉及前首相安倍晉三遭槍擊案而受到關注。這是由於安倍生前曾向原“統一教會”的友好團體送上視頻賀詞。凸顯出自民黨保守派議員和該教會圍繞政治理念有著很多共同點，在修改《憲法》和反對同性婚姻等方面步調一致。 ▽“向韓總裁表達敬意” “向特別是為朝鮮半島和平統一而努力的韓鶴子總裁，以及各位表達敬意”。這是安倍向該教會友好團體“天宙和平聯合會”送上的視頻寄語的一部分，被認為是贈給家庭聯合會總裁、曾領導統一教會的已故文鮮明的夫人韓鶴子的賀詞。 該友好團體在去年9月舉行的活動上介紹了安倍的寄語，當時的情形可在視頻網站“YouTube”上瀏覽。據網站介紹，該友好團體由文鮮明夫婦在2005年9月創立，美國前總統特朗普也曾送上視頻寄語，誇讚該夫婦。 ▽重合的主張 保守色彩濃厚的安倍與提倡反共產主義的該教會相關團體的主張在基礎部分是重合的。文鮮明曾擔任總裁的政治團體“國際勝共聯合會”在網上作為2021年的運動方針提出：（1）實現《憲法》修改，（2）強化防衛力，（3）阻止同性婚姻合法化及過度的LGBT人權運動等。還提出口號稱“通過日美韓團結來守衛太平洋”，“加強與在國內外滲透的共產主義鬥爭”等。 另一方面，安倍在擔任首相期間提倡...