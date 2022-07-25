櫻島火山噴發警戒級別升至5級 部分居民已疏散

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【共同社7月25日電】24日晚8點05分左右，日本鹿兒島縣櫻島的火山出現爆炸式噴發。氣象廳稱，大塊的火山石飛散至噴發口約2.5公里處。氣象廳將噴發警戒級別從3級（限制進山）升至最高的5級（疏散），並提醒南嶽山頂火山口以及昭和火山口約3公里以內居住區域需嚴加警惕大塊的火山石，約2公里以內還可能發生火山碎屑流。 鹿兒島市指示市內部分區域進行疏散。櫻島的部分居民乘坐渡船前往鹿兒島市區方向。市政府透露，截至25日零點，已有17戶28人疏散。據鹿兒島縣政府稱，截至24日晚10點半，尚未發現造成人員傷亡。 氣象廳透露，櫻島火山噴發警戒級別升至5級尚屬首次。大塊的火山石飛散範圍超過2公里，上次發生在2020年6月4日。這是日本全國火山適用5級的第二例，前一例為2015年口永良部島火山噴發。櫻島1914年發生的“大正噴發”造成不少人遇難。氣象廳在24日夜晚召開記者會，指出山體膨脹小於4級或5級的標準，表示“現階段沒有預想發生像大正噴發一樣的大規模噴發”。 據氣象廳消息，從18日起觀測到櫻島有顯示山體膨脹的略微地殼變動。23日至24日下午3點，南嶽山頂火山口噴發4次，噴煙最高升至1200米。（完）