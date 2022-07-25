熱點：下載銷售與雲端服務令遊戲舊作重放光彩

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【共同社7月25日電】

電子遊戲的銷售形式日趨多樣化。通過網絡下載後安裝到遊戲專用設備的形式得到普及，舊作再次煥發光彩。沒有專用設備也能在電腦或手機上玩的「雲端遊戲」以按期計費的訂閱制形式擴大市場。

▽高收益

下載銷售的形式無需通過重視新作的量販店，即使是舊作也能通過公司官網等直接吸引消費者。

任天堂2021財年（2021年4月至2022年3月）業績中，軟件下載等帶來的「數字銷售收入」較上財年增長4.5%，為3596億日圓。《集合啦！動物森友會》等2020年度以前發售的商品熱度不減。卡普空的《生化危機》系列舊作也同樣暢銷。

在下載版中加入新角色和情節的遊戲也備受歡迎，由於能節省配送等費用，收益率相當可觀。 索尼互動娛樂公司（SIE）2020年發售家用遊戲機「PlayStation（PS）5」，其中包括無光碟版主機，強化了遊戲的下載銷售。

另一方面，實物遊戲光盤作為禮物的需求健在，也具有可以轉讓的優點。熟悉業界的FAMI通集團代表林克彥指出「下載銷售的比例逐年上升，目前已接近半數」，但同時強調了實物不會消失的觀點。

▽轉折點

運用網絡的遊戲中，通過遊戲公司雲端服務器遠程處理數據的形態也備受關注。這些遊戲不限終端類型，能夠在電腦和手機上玩。

SIE於6月在可無限暢玩大量遊戲的訂閱制服務「PS+」部分套餐中，加入《生化危機》舊作等遊戲的雲端版。目前需要有PS才能使用，但公...