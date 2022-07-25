調查：日本人暑假消費預算回升至疫情前水平

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【共同社7月25日電】日本明治安田生命保險公司25日公佈的問卷調查結果顯示，今年暑假期間的消費預算為68632日元（約合人民幣3397元），較上年增加14825日元，高於新冠疫情擴大前的2019年。許多人考慮旅遊、戶外運動和休閒度假，此前因避免外出而低迷的旅遊需求大幅回升。 回答“計劃增加金額”的人佔24.9%，是去年的約7倍。詢問理由（可多選）後發現，最多的是“為了去旅遊”，佔49.1%；之後依次為“因為在避免外出期間，花費減少了”（33.3%）、“想花錢去戶外運動和休閒度假”（25.8%）。 另一方面，回答“計劃減少金額”的人佔14.4%。理由中最多的是“因為物價高漲，家庭收支吃緊”，佔60.2%。 明治安田綜合研究所的首席經濟師小玉祐一分析稱：“人們憋不住想去旅遊的樣子浮現眼前。但金額比峰值時的2015年水平低了2萬日元以上。目前，新冠疫情擴大、物價高漲，個人消費的前景絕不樂觀。” 調查於6月20～24日在網上實施，獲得了20～59歲男女共1120人的回答。（完）