關注：醫務人員感染致人手堪憂 第四劑效果有限

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【共同社7月25日電】新冠疫情“第七波”加快蔓延，日本國內23日新增感染人數超過了20萬人。在病床使用率上升的情況下，醫務人員也接連感染，若再因缺勤導致人手短缺，也可能造成愈發嚴峻的醫療告急。政府考慮到醫療第一線等的要求，把不滿60歲的醫務人員等也列為第四劑疫苗的接種對象，但有意見指出效果有限。 ▽告急停擺 “7月以來新冠住院患者驟增。”東京都內新增感染人數時隔5個半月超過2萬人的20日，日本大學板橋醫院（板橋區）擔任院長助理的醫生高山忠輝對蔓延速度加強了警惕。該院截至6月下旬的中等症狀病床使用率為一成左右，而7月20日昇至約六成。 職員人手調配方面也引發擔憂。6月上旬和中旬，包括16名醫生在內的總計26人感染。因家人感染而居家的員工接連出現，7月以來約50人缺勤的情況頻發。據稱，為了優先新冠病床的人手，不得不採取停用部分普通病床的做法。 都內公共醫療機構的職員感染勢頭也難以遏止。都立多摩綜合醫療中心（府中市）7月中旬，在手術室工作的護士等54人中有9人感染。受此影響，原定19日至22日進行的107台手術，有56台延期。東京都健康長壽醫療中心（板橋區）也發現9名患者和10名護士等感染，採取了限制接納急診的措施。 都醫師會副會長豬口正孝擔憂稱：“就算一兩個人感染，醫療機構也會停擺。應該有相當多的醫療機構出現了停用病床或縮小急救應對的事態。” ▽難以判斷 鑑於疫情以前所未有的規模和速度...