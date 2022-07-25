詳訊：日本國內首次確診“猴痘”感染病例

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【共同社7月25日電】關於以歐美為主感染者增加的病毒傳染病“猴痘”，東京都25日發佈消息稱，都內一名30多歲男性確診感染。該男性近期去過歐洲，目前在都內醫療機構住院。日本政府相關人士稱，這是國內首次確診感染病例。 鑑於世界衛生組織（WHO）已宣佈猴痘構成“國際關注的突發公共衛生事件”，政府25日召開了相關部門會議。會上確認，將收集WHO和海外各國應對情況的信息，並開展醫療機構收治和檢測體制的籌備工作。 外務省就猴痘以全球範圍為對象發佈了“傳染病危險提醒”，級別為敦促出境需充分注意的“一級”。危險提醒共四個級別，一級為最低。天花疫苗被視為對預防猴痘發病有效，厚生勞動省的專門小組29日將審議可否用於預防猴痘。 為防備出現猴痘病例，政府已經建立了旨在接種天花疫苗和使用未獲批藥物的臨床研究機制。藥物可在東京、愛知、大阪和沖繩這4個都府縣投用。會上還確認了將準確告知國民致病病毒的傳染性、病原性、防護措施等，提醒出入境人員注意。 天花疫苗由“KM Biologics”（熊本市）生產。對於可生產天花或猴痘疫苗等醫藥品的國家，WHO正尋求提供給有需要之國等。厚勞省就提供國產疫苗稱“將與WHO合作加以探討”。（完）