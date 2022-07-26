LGBT團體向岸田郵寄5萬人份反歧視簽名

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【共同社7月25日電】關於在日本自民黨國會議員參加的集會上，分發了寫有針對LGBT等性少數人群歧視性內容的小冊子的問題，當事人等有意願的人士25日向自民黨總裁岸田文雄（首相）郵寄了約5.15萬人份的簽名，指出該問題是“暴力侵犯人權”，要求明確否定相關內容並展示出消除歧視的姿態。 當天，呼籲簽名的性少數人群支援團體“fair”代表理事松岡宗嗣（27歲）等人在東京都內召開了記者會。松岡批判說“這彷彿是否定當事者生存的內容”，“這是在執政的自民黨的眾多議員參加的集會上傳播的，不容忽視。” 簽名於本月2日在專用網站“Change.org”啟動。為了不傳播基於錯誤認識的歧視性想法，還要求回收小冊子。 此外，松岡提及因前首相安倍晉三遭槍擊案而受到關注的“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）與保守政治家的關係，強調稱“宗教右派與自民黨保守派相互聯繫，持續反對性別平等和保障性少數人群的權利，成為了阻礙完善法律的高牆”。 小冊子彙總了大學教授的演講記錄等，在6月的“神道政治聯盟國會議員懇談會”的集會上分發。其中寫有“同性戀是後天精神障礙或依賴症”等。（完）