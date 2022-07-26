日本廣域機關開始制定三項跨區電網強化計劃

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【共同社7月25日電】日本電力公司加盟的“電力廣域性運營推進機關”（廣域機關）22日宣佈，為了強化跨地區的輸電網，已開始制定三項計劃。主要內容是新建連接北海道和首都圈的海底輸電線。目的是把太陽能和風能等可再生能源增多的北海道、東北、九州的電力更加方便地送往用電需求較多的城市地區，進行有效利用。廣域機關將在今後用2年左右彙總計劃，業務主體和費用負擔方式成為課題。 日本政府13日要求廣域機關制定計劃。除連接北海道和首都圈的計劃外，另兩項分別是增強中部和關西、北陸的各地區間輸電線的計劃，以及強化連接九州和中國地區的“關門聯絡線”計劃。 在新建連接北海道和首都圈的海底輸電線的計劃中，也將探討能否有效導入秋田縣近海等地計劃建設的大規模海上風電。在北海道等地，為了保持電力供需平衡，目前不得不控制可再生能源發電。該計劃被期待能減少此類情況。 海底輸電線是重大項目，預計到開始運用需要耗時10年左右，有估算稱需建設費2.2萬億日元（約合人民幣1089億元）。建設費由企業負擔，開始運用後則從家庭和企業支付的電費中回收。為減輕啟用前的企業負擔，政府正在探討提供金融支援。（完）