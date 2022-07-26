詳訊：秋葉原血案被告被執行死刑

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【共同社7月26日電】採訪相關人士獲悉，因2008年6月在東京秋葉原造成7人死亡、10人不同程度受傷的濫殺無辜案被控殺人等罪名、確定死刑的原派遣員工加藤智大（39歲）死囚26日上午被行刑。上一次執行死刑是在2021年12月，此次由法相古川禎久下達命令。這是岸田政府下第二次執行死刑。 據終審判決顯示，2008年6月8日中午12點半前後，加藤駕駛卡車衝進東京都千代田區的步行街，撞死3人，撞傷2人。之後他還用匕首刺死4人，刺傷8人。 辯護律師以“被告可能因精神疾患出現精神失常或精神障礙症狀”，要求避免死刑，但2011年3月東京地方法院一審認定其具有完全責任能力。此外還認定其動機是在手機的論壇網站上被人“冒充”等騷擾而發怒，認為被告“罪行十分兇殘，感受不到人性，可以說是給整個日本社會造成很大的震撼”，因而按檢方要求判處死刑。 2012年9月東京高院二審支持一審判決，駁回了被告辯護方的上訴。最高法院2015年2月駁回加藤的上訴，確定死刑。（完）