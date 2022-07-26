日本檢方對東京奧組委前理事高橋住所進行搜查

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【共同社7月26日電】日前獲悉東京奧運會和殘奧會組織委員會前理事高橋治之（78歲）的公司與被選為東京奧運贊助商的西裝巨頭AOKI控股（橫濱市）方面簽有顧問合同、收取了總計約4500萬日元（約合人民幣223萬元），東京地檢特搜部26日對高橋位於東京的住所進行了搜查。 距離去年7月奧運會開幕已過去1年。該事件已演變為調查機構參與查明不透明資金往來的事態，奧運會運營的方式受到質疑。 奧組委高層和職員屬於“准公務員”，若涉及職務相關的收受賄賂，有可能構成《刑法》的受賄罪。特搜部認為提供資金的AOKI方面存在希望通過奧運獲得好處的意圖，也將對AOKI方面相關人士進行調查並探討是否立案。高橋此前接受採訪時否認有違規行為。 選擇贊助商的奧組委市場局有多人是廣告巨頭電通（東京）的外派人員。高橋是電通前專務董事，檢方將調查其是否施加了某些影響力。 據相關人士透露，AOKI方面於2017年9月和高橋擔任代表的諮詢公司“COMMONS”（東京）簽訂合同，開始每月提供100萬日元。 約1年後的2018年10月，AOKI宣佈與奧組委簽訂官方贊助商合同，獲得了奧運會徽使用權等。2019年夏季起發售帶奧運會徽的西裝等商品，售出逾3萬套。 圍繞資金提供事宜，以自願方式接受特搜部調查的AOKI前董事長青木擴憲（83歲）供述稱：“期待高橋作為人脈能發揮作用。”青木的下屬曾在郵件中向青木表示，為銷售特許商品，希望能借高...