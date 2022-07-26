相模原市殘障者設施殺人案6週年悼念活動舉行

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【共同社7月26日電】2016年7月日本相模原市智力殘障者設施“津久井山百合園”發生入住者等45人傷亡的持刀行兇案到26日已過去6年。在重建的設施內舉行的悼念儀式上，遺屬等為遇害的19人默哀。園長永井清光（52歲）在儀式上致悼詞稱：“19人曾帶著自己的意願、朝著夢想生活。”出席者向設施前的“鎮魂碑”敬獻了花束。 在此案中受重傷的尾野一矢（49歲）的父親尾野剛志（78歲）冒雨造訪鎮魂碑，表示“這場雨是遇害的19人的眼淚。帶著‘又見面了’的思念雙手合十悼念”。 19名遇害者之一、姓名被公佈的女性美帆（當時19歲）的母親日前接受採訪時表示：“希望19條生命不會白白失去。將參與消除對殘障者歧視與偏見的活動，避免慘劇再次發生。希望更接近一個讓所有人都能安心生活的友好社會。” 孫子有殘障的相模原市一名男性市民（81歲）也在碑前悼念，哽咽地說“殘障者因自私的理由被殺害時（我）的痛苦心情再次湧現”。神奈川縣知事黑岩祐治等也出席了悼念儀式。 神奈川縣重建了設施居住樓等，去年8月入住者重返設施，目前有50人在這裡生活。案件發生於2016年7月26日凌晨，前職員植松聖（32歲，死囚）殺害19人並造成26人不同程度受傷，被判處死刑。今年4月植松提出上訴。（完）