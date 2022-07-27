調查顯示超半數技能實習生在母國借債赴日

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【共同社7月26日電】鑑於有意見指出技能實習生在赴日本前就被派出機構和中介收取了不恰當費用，出入國在留管理廳26日公佈了對約2000名實習生實施詢問調查的結果。支付的費用總額平均約為54萬日元（約合人民幣2.7萬元），約55%的人為赴日而在母國借債。 支付了高額費用的實習生到達日本後，為追求更高收入而失蹤的情況接連不斷，被視為問題。入管廳去年12月至今年4月首次進行了實態調查，2184人作出了回答。 據入管廳介紹，從國別來看，平均支付額最多的是越南，約為69萬日元；之後是中國約59萬日元，柬埔寨約57萬日元，緬甸約29萬日元，印度尼西亞約24萬日元，菲律賓約9萬日元。9成以上的受訪者回答稱，得到了派出機構等關於費用的說明。此外，赴日借債金額平均約為55萬日元。 赴日前被告知的月薪平均約為15萬日元。回答稱實際收到的金額“符合期待”和“比期待的多”的合計約佔79%。回答稱“比期待的少”的約佔21%。 法相古川禎久設置學習會，探討在留資格“技能實習”、“特定技能”制度的應有方式。將基於在學習會上聽取專家等意見的結果，於7月發佈旨在修改制度的論點。他考慮將本次調查的結果作為今後討論的參考。（完）