AOKI成奧運贊助商後向奧組委前理事公司付款減半

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【共同社7月27日電】

圍繞東京奧運會和帕運會組織委員會前理事高橋治之（78歲）方面收受資金的問題，東京地方檢察廳特搜部以涉嫌受託受賄為由對相關地點實施了搜查。27日採訪相關人士獲悉，西裝巨頭AOKI控股（橫濱市）方面向高橋的諮詢公司支付的費用從最初每月100萬日圓在參與奧運業務後減少至50萬日圓。

特搜部認為，AOKI方面提供資金存在期待成為贊助商後有助於商品銷售等的賄賂性質，就此展開調查。入選贊助商前後的支付額為100萬日圓，特搜部將就金額減少的來龍去脈展開詳細調查。

AOKI方面2017年9月和高橋擔任代表的公司「COMMONS」（東京）簽訂諮詢合約。2018年10月被選為奧運贊助商後，2019年夏季開始銷售特許商品。據悉，在此期間每月支付100萬日圓的諮詢費，但到去年7月奧運開幕前減少為50萬日圓。

據相關人士透露，高橋就金額減少解釋稱，因新冠疫情業績惡化的AOKI方面提出希望減少。

奧組委2014年1月成立，同年6月，電通公司前專務董事高橋就任理事。據稱那之後，AOKI控股的前董事長青木擴憲（83歲）向長期交好的高橋提議簽訂諮詢合約。高橋方面收取了總計約4500萬日圓。

高橋接受採訪時解釋稱，諮詢合約的內容是「對整體經營和新業務的提議」，與奧組委無關。（完）