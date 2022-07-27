靜岡縣將令房地產公司清除泥石流起點處填土

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【共同社7月27日電】27日採訪日本靜岡縣政府相關人士獲悉，關於去年7月該縣熱海市發生的大規模泥石流起點處殘留的填土，縣方計劃基於本月1日施行的新條例，最快於8月初下達措施命令，要求據悉到2011年為止擁有土地所有權、涉及違法填土的房地產管理公司“新幹線大廈”（神奈川縣小田原市）予以清除。這將是依據新條例的首個措施命令。 該公司前董事長天野二三男日前接受共同社採訪時稱：“若措施命令下達，將會起訴縣政府。”如果被認為不清除填土可能造成次生災害，縣政府將探討強制清除泥沙等行政代執行措施。 據縣政府相關人士透露，措施命令的對象是殘留在起點處土地的約2萬立方米填土。熱海市今年5月基於舊條例下達了措施命令，但上述公司不同意，因此縣方在新條例施行的本月1日以後接手了行政指導。該公司代理律師本月19日向縣政府提交了一份答復，表示也不會同意縣政府的措施命令。 另一方面，縣政府以若殘留在起點處的填土遭遇暴雨可能發生塌方為由，今年4至6月進行安全對策施工，在填土內埋入了排水管。（完）