青森縣稻田畫迎觀賞期 高超技術重現名作風采

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【共同社7月27日電】在日本青森縣田舍館村，以水田為畫布、用不同顏色的各種水稻繪製而成的巨型“稻田藝術”作品迎來最佳觀賞期。這是該村第二次挑戰《蒙娜麗莎》，使用精密測量技術和透視法，重現了名畫中人物的微笑。其立體感和精巧程度等進步獲得不俗反響。與黑田清輝的《湖畔》一同，據稱可供觀賞至8月中旬。 田舍館村從1993年起每年都會製作稻田藝術。起初採用以津輕地區具有代表性的岩木山為題材的簡單設計，後來“為吸引關注”而在2003年挑戰了《蒙娜麗莎》。 但結果卻是“失敗之作”（田舍館村負責人語）。當時使用的水稻為3色，未能充分表現細微陰影和順滑曲線。由於未考慮透視法，從高約20米的觀賞點向下看時，稻田畫下半部分顯得臃腫，形狀怪異。該村後來一直等待著再次挑戰的機會。 2011年起採用了7色水稻，從而能更細緻地表現陰影。在水田“打草稿”的技術也取得進步。計算觀賞點的高度，然後繪製設計圖，基於專用設備的精密測量打草稿，使稻田畫呈現立體感。 該村的負責人表示：“技術得到提升，能夠描繪更細緻的作品了。包括與上次的作品進行比較，希望大家來觀賞。”（完）