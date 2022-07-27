厚勞省擬為代謝綜合征保健指導設數值目標

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【共同社7月27日電】關於預防和消除代謝綜合征的特定保健指導，日本厚生勞動省26日在專家會議上提出了將開始3個月後“腹圍減少2厘米，體重減輕2公斤”作為成果標準的方案。經過正式決定後，將作為對地方政府和企業開展的居民和員工保健項目的評價指標，從2024年度開始採用。這是為了促使各方採取更有效的措施。 在40至74歲人群的特定健康檢查（代謝體檢）中被診斷為需要改善生活習慣的人將接受特定保健指導。此前所重視的一直是醫生持續提供生活建議的時間長短。厚勞省此次新提出了具體數值，即3個月後若腹圍減少2厘米且體重減輕2公斤則視為達成目標。 為照顧難以取得效果的人，“腹圍減少1厘米，體重減輕1公斤”也可獲得“趨於改善”的評價，以便結合運動和調整飲食習慣繼續進行改善。 厚勞省為抑制老齡化社會不斷增加的醫療費，對於提供特定保健指導等積極推進疾病預防的地方政府會發放更多的補貼，同時還從財政上優待企業的健康保險協會等。 受新冠疫情影響，代謝體檢就診率和特定保健指導的實施率均有所下降。厚勞省呼籲人們“注意防疫的同時也要積極就診”。（完）