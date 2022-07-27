關注：在野黨紛紛自查與教團關聯 制約自民黨

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【共同社7月27日電】

以日本前首相安倍晉三遭槍擊案為契機，「世界和平統一家庭聯合會」（原「統一教會」）與政界的關係受到了關注。雖然接連獲悉所屬議員等與之有關的自民黨是焦點，但尚看不到具體應對舉措。另一方面，立憲民主黨等在野黨已開始詢問所屬議員等，意在制約不啟動內部調查的自民黨。

▽避免引火

「作為政黨沒有任何關係。將敦促各位議員引起注意，嚴肅且慎重對待。」26日，自民黨幹事長茂木敏充在記者會上被問及是否會調查所屬議員與教團的關聯，展示了消極姿態。他把政黨的立場和個別議員的自主性切割開來，避免引火上身。 不過，無法保證能夠如願。26日，安倍的胞弟、防衛相岸信夫解釋說選舉的時候曾有教團成員來幫忙。國家公安委員長二之湯智表示曾在相關團體的活動上致辭。22日，文部科學相末松信介承認曾讓教團相關人士購買政治聚會券。僅閣僚就達到了3人。

此外，自民黨幹部透露說，「在第一屆安倍內閣擔任安倍的政務秘書官的井上義行在此前的參院選舉中接受了教團方面的支援」，還稱井上是教團的「贊同會員」。在自民黨比例代表候選人名單中，井上排在第13位，當選了參議員。

▽雙刃劍

立民和共產黨等在探索追究安倍派幹部、前文科相下村博文的線索。原「統一教會」被認為從1990年代起希望更名，但文化廳在2015年予以受理，當時的文科相是下村。 25日，媒體人有田芳生出席立民黨的「受害對策總部」會議，介紹稱詢問文化廳得到的回覆是「決...