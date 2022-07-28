“核爆吉他”音樂會將在日本各地巡演祈禱和平

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【共同社7月28日電】遭遇廣島原子彈爆炸後被修復原樣的“核爆吉他”音樂會今夏將在東京、大阪、仙台等各地巡演。屆時彈奏的廣島市吉他演奏家石原圭一郎（64歲）說：“吉他被製作出來時，日本走向了戰爭。希望聽著音色，思考和平。” “核爆吉他”是1995年去世的吉他愛好者井上哲夫（終年76歲）的遺物。這是一把製作於上世紀30年代後期的小型古典吉他。1945年8月6日原子彈爆炸時，吉他在距離爆炸中心約3公里的井上家中，受高溫影響塗層融化且木板翻翹。 家住廣島縣海田町的其子井上進（67歲）送去修理，恢復到可彈奏的狀態。它被視為廣島現存唯一經歷過核爆的吉他，還成為了桑田朋子的兒童文學作品題材。 音樂會定於8月在廣島、東京、大阪和仙台舉行，10月在札幌舉行。井上進期待地表示，“雖然是在戰時，但原子彈爆炸前市民堅持開展文化活動。希望讓大家回想起以原子彈爆炸為界，日常生活被阻斷。” 石原將演奏的加泰羅尼亞民謠《百鳥之歌》是一首祈禱和平的歌曲。石原想到從遭俄羅斯進攻的烏克蘭前來避難的音樂家，稱“音樂正因為和平才能持續，重要的是無關思想與信仰，純粹地享受音樂”。（完）