詳訊：豐田上半年全球銷量連續三年居首

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【共同社7月28日電】豐田汽車28日公佈數據，包括旗下大發工業和日野汽車在內的集團2022年上半年（1至6月）全球銷量為5,137,811輛，同比減少6.0%。該銷量超過了競爭對手德國大眾（VW）的3,875,100輛，連續三年位居上半年世界榜首已成定局。 在全球半導體短缺對各車企造成衝擊的背景下，豐田利用其擅長的零部件採購能力一定程度上抑制了影響。不過，加之中國上海因新冠疫情封城，豐田持續減產，全球銷量兩年來首次不及上年。全球產量也減少了3.8%至5,097,434輛，兩年來首次同比減少。 豐田公關部門表示，“銷量只是結果，我們並未把首位設為目標。將繼續以安全和品質為首要考量，努力造出更好的汽車。” 包括微型車在內的國內銷量減少18.1%，為954,173輛。國內產量方面，由於許多車型採用依靠半導體的尖端技術，零部件短缺的影響較大，減少17.7%至1,743,784輛，表現低迷。新車供應不足，延遲交車的情況較多。 另一方面，海外銷量減少2.8%至4,183,638輛。得益於在華產能提升等，海外產量增加5.6%至3,353,650輛，創上半年的歷史新高。 德國大眾上半年全球銷量減少22.2%。在已公佈銷售成績的各大車企中，豐田的減幅相對較小。 豐田單獨的6月全球銷量同比減少3.2%至817,321輛，全球產量減少4.6%至793,378輛。（完）