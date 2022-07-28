北海道預估日本與千島海溝地震最多致14.9萬人死亡

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【共同社7月28日電】北海道政府28日發佈的日本海溝與千島海溝發生特大地震時的損失預估顯示，海嘯導致道內死亡人數最嚴重的情況估計達到14.9萬人，較中央政府的估算多出1.2萬人。另一方面認為如果徹底做到盡快疏散，則死亡會大幅減少，今後將推進與市町村的合作。 北海道在中央政府設定的震度基礎上，結合至今鑽探調查獲得的數據，重新計算了震度。此外還考慮到為逃避海嘯的疏散距離等實際路線，因此超過了中央政府的損失預估。 關於地震發生後有可能無法進入室內避難、或被捲入海嘯因體溫過低死亡的疏散人數，中央政府估計最多為1.9萬人，而北海道還考慮到疏散過程中在路上孤立無援的情況，預計為6.6萬人。 此外關於地震的搖晃導致建築全毀的數量，由於重新計算後震度變大，與中央政府估計的最多1700棟相比，大幅增加至6200棟。 參與北海道損失估算的北海道大學廣域複合災害研究中心客座教授岡田成幸表示：“要減少死亡，重要的是就建設防波堤等以及疏散獲得居民的理解。希望居民能自己考慮離家疏散的方法和疏散所需要的時間等。” 道政府表示，今後除了把上述估算用於防災教育等之外，為了促進海嘯疏散大樓等硬件方面的建設，還將與市町村合作推進探討。 中央政府去年12月公佈損失預估稱，當日本海溝與千島海溝發生特大地震時，最嚴重的情況是造成7個道縣19.9萬人死亡。認為道內的死亡為13.7萬人。（完）