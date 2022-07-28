文科相稱佐渡金山難以明年申遺成功

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【共同社7月28日電】日本文部科學相末松信介28日就“佐渡島的金山”（新潟）透露，原本力爭實現的明年登錄世界文化遺產一事“困難”。對於政府2月向聯合國教科文組織（UNESCO）提交的推薦書，UNESCO指出不夠完善。末松表示將再次提交推薦書。登錄最快也要到2024年。 韓國就佐渡金山主張稱，來自朝鮮半島的人員曾在當地被強制勞動。相關人士表示，UNESCO也擔心圍繞歷史問題的日韓對立被帶到世界遺產委員會內。 世界遺產由各國推薦本國的候選項目，UNESCO諮詢機構將判斷是否適合登錄，在每年夏季前後的世界遺產委員會會議上正式決定。不過，UNESCO未向諮詢機構發送佐渡金山的推薦書。 末松透露：“UNESCO出示的判斷是推薦書的一部分存在不足之處。”另一方面，他強調：“我確信日方的說明沒有任何問題，是正確的。（再次提交）是艱難的選擇。” 今年的世界遺產委員會會議原定在俄羅斯召開，但因俄烏衝突而延期。日本官房副長官磯崎仁彥在記者會上說：“今年與之後的委員會召開有很大不確定性，我們力爭盡快實現登錄。”關於佐渡金山的推薦書，政府計劃最晚9月底提交暫定版，最晚明年2月1日提交正式版。 佐渡金山由“相川鶴子金銀山”和“西三川砂金山”兩處礦山遺址構成。據稱，17世紀以全球最大級別的黃金產量著稱。（完）