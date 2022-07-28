詳訊：日本19府縣新冠病床使用率超過50%

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【共同社7月28日電】28日從日本內閣官房的統計獲悉，19個府縣的新冠感染者病床使用率（27日）已超過50%。20日時超過50%的有7縣，僅一週時間就增至2倍以上。超過50%是不在相當大程度上限制常規醫療，就無法進行妥善醫療應對的水平，被視為醫療緊張的大致標準。28日確診的病例達到23.31萬人，連續兩天創新高，各地醫療提供體制急速陷入嚴峻狀況。 鐵路和巴士相繼停運等給企業活動造成影響的情況也開始凸顯。政府28日透露，為避免發熱門診出現醫療緊張情況，已確保約1200萬份發給輕症患者等自己檢測用的抗原檢測試劑盒。 除了病例數首次達到4萬多人的而東京之外，北海道及長崎等18個都道縣也創新高。當天死亡114人，連續三天超過百人。據厚生勞動省稱，全國重症患者有346人，較昨日增加35人。 在奈良市舉行會議的全國知事會敲定了對中央政府的建議，要求政府確保醫生和護士等醫療人才，完善可向人才不足的地區進行派遣的體制。關於防止蔓延等重點措施，呼籲出示發佈的明確標準，以及即便發佈也不要求餐飲店必須限制營業。此外還彙總了緊急建議，要求調整新冠對策，出示新的基本應對方針。 根據世界衛生組織（WHO）24日的統計，日本一週期間感染人數較前一週增加73%，達到96.9068萬人，為世界各國之最。同期的全球新增病例為660萬人，日本佔了其中15%。 27日的各都道府縣病床使用率中，沖繩最高，達到88%；神奈川...