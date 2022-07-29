日本政府將新設「BA.5對策強化宣言」

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【共同社7月29日電】

29日對相關人士採訪獲悉，由於新冠病毒奧密克戎變異株「BA.5」快速傳播，日本政府基本決定新設由都道府縣自行發佈的「BA.5對策強化宣言」。政府將於當天公佈這一決定。據分析，該措施將使中央和都道府縣政府能一同呼籲盡快接種疫苗及老年人避免外出。

全國28日新確診23.31萬人感染，創下新高。新冠病床使用率突破50%這一醫療緊張大致標準的地方政府也有所增加。各地醫療資源面臨極大壓力，中央政府有意通過新設宣言抑制感染人數的上升。

病床使用率超過50%等醫療機構負擔加劇的都道府縣將可發佈宣言。宣言將強烈呼籲老年人及基礎疾病患者避免前往感染風險較高的擁擠場所，還將敦促盡快接種疫苗，並進一步採取遠程辦公等避免外出的措施。

中央政府將在必要時向發佈宣言的都道府縣派遣職員，驗證防疫對策是否充分發揮效果並提出建議。 面對確診人數驟增，中央政府以維持經濟社會活動等為由，對採取包括防止蔓延等重點措施在內的行動限制措施發表了否定性見解。（完）