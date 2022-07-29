詳訊：日本人均壽命十年來首次縮短

Newsfrom Japan

【共同社7月29日電】29日從日本厚生勞動省公佈的簡易生命表獲悉，2021年日本人平均壽命為女性87.57歲，男性81.47歲。與上年相比，女性減少0.14歲，男性減少0.09歲。這是發生東日本大地震的2011年後首次較上年縮短，男女均為十年來首次，可能是受到新冠疫情的影響。 從各國排名來看，日本女性平均壽命居世界首位，男性為第三位。女性第二位是韓國（86.5歲），第三位是新加坡（85.9歲）。男性首位為瑞士（81.6歲），第二位是挪威（81.59歲）。 厚勞省負責人分析稱，新冠疫情等死亡率的變化縮短了平均壽命，認為“男性大部分受到了新冠的影響，但平均壽命延長這一大趨勢沒有變化”。 據厚勞省稱，2021年新冠相關的死亡大致為16771人。假設該趨勢今後不變，則2021年出生的人將來因新冠死亡的概率為女性0.95%、男性1.27%，與2020年的女性0.20%和男性0.29%相比均有所上升。 因癌症、心臟病、腦血管疾病的死亡概率，女性為43.52%，男性為48.90%。如果這三類疾病導致的死亡為零，預計女性壽命可延長5.28歲、男性延長6.49歲。（完）