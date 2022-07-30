近畿2026年高檔賓館客房缺口達1300間

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【共同社7月30日電】日本政策投資銀行（DBJ）關西支行近日彙總的預測顯示，在2026年近畿地區2府4縣中，每晚10萬日元（約合人民幣5060元）以上的高檔賓館客房缺口將達到約1300間。DBJ設想訪日遊客恢復到新冠疫情前的水平，且客房入住率達到85%，進行了估算。若接納富裕人群的賓館不足，可能導致客源外流和消費額減少等。 關於每晚10萬日元以上（2人入住）的高檔賓館客房，DBJ估算整個近畿地區2026年的需求將達到4585間，而僅能提供3273間。按各個府縣來看，也都是供不應求。尤其是大阪府的缺口最大，達958間。 另一方面，接連有高檔賓館進駐的京都府的需求為1431間，供給為1373間，供求基本平衡。兵庫縣預計需求為490間，供給為386間。 新冠疫情平息後，用於住宿的費用預計會增加。DBJ等面向世界各國曾赴海外旅行者實施的問卷調查結果顯示，2021年回答稱願意每人每晚支付300美元以上的受訪者佔比在所有地區都較2019年上升。在東南亞為15.1%，上升4.9個百分點；在東亞為16.8%，上升1.9個百分點。 DBJ關西支行就大阪府和大阪市推進的包含賭場的綜合度假區（IR）建設指出，“若實現，那麼富裕人群等旅遊市場就有望擴大，建設高檔賓館被期待有助於觀光立國和關西地區發展”。（完）