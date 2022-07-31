日本人口普查顯示有80萬人最終學歷為小學畢業

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【共同社7月31日電】日本2020年人口普查首次對最終學歷為“小學畢業”的人進行了調查，結果顯示2020年10月時有80.4293萬人的最終學歷為小學畢業。沒有在小學和中學就讀過的人和小學退學的人等“未上學者”共有9.4455萬人，沒有完成義務教育的人約有90萬人。文部科學省為確保重新學習的機會，6月已要求都道府縣教育委員會等推進公立初中夜校的設置。 最終學歷為小學畢業的人中，70多歲以上的有77.3795萬人，佔96%；30多歲以下的也有7031人。高年齡段的人中，日本人佔大多數，但50歲以下的人中，一半以上是外國人。 未上學者也以老年人居多，但30多歲以下的有1.4309萬人，佔15%。各年齡段中的日本人都比外國人多。 人口普查的最終學歷由受訪者自行填寫。文科省為了解初中夜校的需求，設置了小學畢業的選項。據分析，也有部分年輕人由於霸凌和各種原因無法上學而未能完成小學和初中學業，雖然形式上畢業了，但其本人並不認為已畢業。 從地區來看，北海道最終學歷為小學畢業的人最多，為5.4286萬人，其次為愛知縣的3.6671萬人和新潟縣的3.5017萬人。（完）