日本冷凍食品等8月再次漲價 廠商無法消化成本

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【共同社8月1日電】

日本8月家庭食品繼續接連漲價。原材料價格與物流費用居高不下，冷凍食品等再次漲價勢頭突出。另一方面，有價格超過10年不變的廠商表示「這是艱難的選擇」，決定轉嫁成本。廠商擔憂消費者減少購買，將難以完全消化不斷增加的成本。

「瑪魯哈日魯」1日把134款冷凍食品的出貨價格最多提高約28%。「TableMark」全部87款冷凍食品以及盒裝米飯等最多漲價約19%，味之素冷凍食品相當於家用商品大部分的47款最多漲價約14%。這3家企業均在二三月實施過漲價，部分商品再次上調價格。

日本水產調整了魚糕等魚漿製品與冷凍食品總計138款的價格。紀文食品、紀文西日本（大阪）從7月29日起上調魚漿製品、副食、年菜等相當於幾乎全部商品的總計946款的價格，漲幅最高均為20%左右，部分在2月已漲價一輪。

山森（三重縣桑名市）1日上調了泰式咖喱蒸煮袋等23款商品的價格。5月宣佈漲價時，時任社長三林憲忠發表評論稱「調價是艱難的選擇。」這是該公司2007年以來時隔約15年首次上調泰式食品價格。

「POKKA SAPPORO食品與飲料」（名古屋市）的主打調味料「POKKA檸檬100」等漲價，POKKA檸檬漲價是近7年來首次。

電費方面，10大電力公司中4家漲價。4家中漲幅最大的是東京電力公司，據估算標準家庭電費將上漲247日圓（約合人民幣12元），達到9118日圓。在空調使用增加的時期或感受到負擔加重...