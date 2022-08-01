獨家：日本擬集中管理“年輕護理者”信息

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【共同社8月1日電】為了對代替成年人日常做家務或照料家人的“年輕護理者”加強支援，日本厚生勞動省將構建新框架，把學校等掌握的護理者信息集中到各地方政府的單一部門。7月31日採訪厚勞省獲悉了此事。此舉旨在顧及窗口各異的行政支援的整體狀況，以便持續跟進直至生活得到改善。厚勞省近期將設立由專家等組成的討論小組，在多個市區町村試行新框架。為了向全國推廣運用，還將在本年度內制定指南。 在日本，直到2020年12月至2021年1月才首次實施面向初高中生的實際狀況調查等，年輕護理者問題受關注時間較短，完善支援體体制成為課題。 目前，對於成為護理者的兒童，根據負擔的家務和照料內容可以獲得生活貧困、殘疾人福利、護理、精神衛生等必要的行政服務。但因機關內的應對部門各自為政，存在由各負責人自行處置的一面，因此有必要消除合作不足。 在新框架下，護理者的信息將由學校通過學校社工傳遞給地方政府，設想的集中管理部門是兒童福利等部門。 如果建成掌握整體狀況的部門，那麼就可以根據兒童的家庭及學校生活狀況，確認支援是否存在疏漏，還有助於掌握護理者人數等詳細情況。部門負責人將確認各項支援是否中斷，並根據需要提醒注意等。（完）