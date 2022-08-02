聚焦：最低工資上調顧及低收人群但加重中小企業負擔

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【共同社8月2日電】

日本2022年度最低工資磋商最終達成的時薪上調金額為創新高的31日圓。日圓貶值等導致物價飛漲，上調最低工資意在緩解低收入人群生活憂慮。不僅是高物價帶來的原材料費成本負擔，勞動力成本增加也令中小企業叫苦不迭。

▽持續

除了新冠疫情剛爆發的2020年度，日本全國平均最低工資近年來在政治主導下基本維持每年約3%的漲幅。安倍政府力爭擺脫通縮，在經濟財政運營指針「骨太方針」中提出上調約3%，菅義偉政府也強力推進，要求實現與疫情前相同水平的加薪等。

岸田文雄政府在「骨太方針」中寫入「爭取儘早實現全國加權平均（時薪）達到1000日圓以上」，但並未給出2022年度的數值目標。然而物價持續飆升，作為為數不多的「分配」領域有望實現的政績，最低工資此前也引發了或將受挫的焦慮。岸田在7月25日的經濟財政諮詢會議上強調：「包括最低工資在內，將使加薪勢頭更加穩固且持續。」

▽變化

此次磋商的焦點在於如何評估高物價。近期消費者物價指數（不含生鮮食品）連續3個月上漲超過2%。決定最低工資水平要素之一的生活成本上升，家庭經濟壓力加大，勞方考慮到物價上漲而要求加薪。

而且磋商過程中還出爐了推動加薪的數據。據厚勞省消息，員工數不到30人的企業加薪幅度為1.5%，創近24年新高。與上年相比，增加了1.1個百分點。這成為加薪的參考資料，為實現最大漲幅創造了條件。

企業方面的立場也發...