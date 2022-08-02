鹽野義新冠口服藥臨床試驗預計八九月得出結果

Newsfrom Japan

【共同社8月2日電】日本鹽野義製藥公司1日表示，其開發的新冠口服藥最終階段臨床試驗預計在8至9月得出初步結果。疫苗也已進入最終階段的臨床試驗，9月底前將以論文等形式公佈結果。公司此前提出6至7月向厚生勞動省申請批准，現在的計劃是9月底前申請。 當天舉行的2022財年一季度（4至6月）合併財報記者發佈會上透露了這一消息。 圍繞新冠口服藥，厚勞省7月放棄適用緊急批准，決定根據最終階段的臨床試驗結果再次進行審議。公司負責人表示“並未放棄在上半財年獲批”，據稱是否採用緊急批准制度將與厚勞省商議。疫苗的批准申請時間雖已推遲，但“（臨床試驗的數據）結果並未辜負期待”。 已計入新冠相關收益1100億日元（約合人民幣57億元）的2022財年合併業績預期維持不變，預計銷售額達4000億日元，淨利潤1360億日元。公司稱“現階段有望不做修正達成目標”，不僅是日本國內，還將在歐美和中韓加緊為口服藥申請批准。 2022財年一季度合併財報為銷售額同比增長4.2%至718億日元，淨利潤增長7.7%至347億日元。顯示主營業務收益的營業利潤因新冠相關研發費增加，減少33.9%至124億日元。該公司憑藉抗艾滋病毒（HIV）藥物的專利費收入等確保了增收增益。（完）