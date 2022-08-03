京大等團隊開發出幫助改善睡眠質量的APP

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【共同社8月3日電】

日本京都大學及沖電氣工業（東京）等的團隊日前宣佈開發出一款智能手機APP，可對用戶的睡眠節律和生活習慣等進行分析，並通過提供個性化的建議幫助改善睡眠質量。據稱，臨床試驗結果顯示用戶有擺脫失眠的趨勢。

據該團隊介紹，臨床試驗對象為116名存在睡眠問題的男女。受試者被分成兩組，其中60人使用APP、56人不使用。研究人員對評估睡眠質量和白天疲倦程度的「失眠嚴重度問卷」的分值變化進行了比較。問卷分值在8.0以上的人被認為患有失眠。

用戶將每天的就寢時間、是否攝取咖啡因等情報輸入APP後，係統會對數據進行自動分析，並從「起床後曬曬太陽吧」、「強光照射會使入睡變得困難」等約200條建議中選出適合的內容發送給用戶。

兩組受試者的初期平均分均為輕度失眠的9.2，4週後使用APP的一組下降至可認為沒有失眠症狀的6.8，不使用的一組則為8.0。

京都大學副教授（精神醫學）降簱隆二表示：「希望通過APP幫助人們輕鬆改善睡眠質量。」不使用APP的一組雖然僅填寫了問卷等，但研究人員認為其參加試驗導致的意識變化可能影響了分值。（完）