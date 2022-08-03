日本至夏威夷等度假航線相繼恢復

Newsfrom Japan

【共同社8月3日電】

日本至夏威夷和關島等遊客較多乘坐的國際航線近日相繼恢復。這些航線的旅客主要目的是度假，此前因新冠疫情而長期停飛超過2年。此外各國也在放寬入境限制，復航意在滿足暑期旺季的旅遊需求。據悉，現階段對感染人數增加的擔憂仍很強烈，但預訂勢頭維持堅挺。

8月起時隔約2年零4個月重啟的是日航成田至夏威夷科納航線和成田至關島航線。夏威夷島憑藉豐富的自然景觀而聞名，關島則作為「飛三小時就能到達的外國」而頗受青睞。日航推出兒童半價折扣機票等宣傳稱「今夏才要去」（負責人語）。東京羽田或關西機場至火奴魯魯的航線也將增加航班。

日航負責國際線計劃的部長淺見達朗表示：「將通過飛航班給旅客提供‘果然還是實際去當地玩開心’的體驗。」據稱，雖然國內感染者在增加，但「接連取消預訂的情況並未發生」。

全日空也在7月恢復了停飛超過2年的成田至火奴魯魯航線。社長井上慎一身穿夏威夷衫亮相成田機場舉行的復航紀念儀式，高興地表示「員工們都期盼著這一天」。據稱，預計8月期間客座率為8成左右，「預訂勢頭堅挺」（全日空公關人士語）。

澳洲的捷星航空也從7月21日起恢復了成田至凱恩斯航線。該公司表示：「希望大家來享受在大自然中的潛水等樂趣。」（完）