總務省對KDDI通信故障實施行政指導

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【共同社8月4日電】日本總務省3日對KDDI（au）及旗下的沖繩CELLULAR電話公司實施了行政指導，理由是7月上旬發生的大規模通信故障存在《電氣通信事業法》上的問題。該故障導致包括119電話在內的報警電話、物流、ATM等各類社會基礎設施受影響，總務省對此很重視，強烈要求防止再次發生。總務相金子恭之鑑於該故障，表示將為了實現緊急時改用其他通信公司線路的“漫遊”，全面展開討論。 總務省通常以局長名義發出針對故障的行政指導，但此次的故障規模達到最大級別，因此首次以大臣名義發出。KDDI社長高橋誠3日下午從金子手中接過指導文件後表示：“將努力防止再次發生，使故障無限接近於零。” 故障的起因是設備維護時使用了錯誤的操作手冊等。指導文件要求KDDI修改操作手冊的管理規定。由於發生了接入通信網的請求激增的現象導致修復耗時較長，總務省還要求制定應對同樣複雜故障的修復程序。 鑑於KDDI因故障時的信息發佈不夠充分而受到批評，指導文件要求其不僅要在恰當時期告知用戶故障狀況及預計修復時間，而且要致力於制定全行業的廣而告之規則。 故障發生在7月2日凌晨，到4日下午修復，耗時約61個小時。受影響的用戶累計至少達3091萬人。KDDI於28日向總務省提交了事故報告，29日宣佈向包括沖繩CELLULAR在內的3655萬名用戶每人退款200日元（不含稅，約合人民幣10元），為故障致歉。（完）