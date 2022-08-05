日本多地遭遇罕見強降雨 9縣45條河流氾濫

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【共同社8月5日電】受鋒面影響，日本列島北陸及西日本地區等5日繼續出現強降雨天氣。氣象廳在福井、滋賀、島根3縣發佈了“創紀錄短時間大雨信息”。滋賀縣高時川氾濫，福井縣北陸高速公路發生塌方。國土交通省稱，包括東北在內的9縣45條河流氾濫。在接連遭遇地質災害和被淹的災區，生命線基礎設施陷入混亂，居民供水站前排隊取水。東日本等地預計到6日迎來暴雨，各地繼續保持警惕。 5日上午，福井縣南越前町觀測到每小時74.0毫米的降雨量。滋賀縣長濱市附近約為90毫米，島根縣津和野町和吉賀町附近也可能分別出現了約100毫米的強降雨。此外，福島縣南會津町和石川縣加賀市分別觀測到65.5毫米和61.0毫米。 在滋賀縣長濱市，高時川氾濫，該市已向周邊居民發出疏散指示。福井縣北陸高速公路的武生出入口（IC）至敦賀IC之間發生塌方，部分路段禁止通行。 國土交通省5日發佈消息稱，迄今為止的大雨已導致青森、秋田、山形、福島、新潟、石川、福井、岐阜、滋賀9縣共45條河流氾濫。（完）