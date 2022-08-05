日政府彙總《土地利用規制法》運用方針草案

Newsfrom Japan

【共同社8月5日電】日本9月將全面施行以安全方面重要的設施周邊和國境離島為對象的《土地利用規制法》，政府在此之前彙總了法律運用的基本方針草案。作為在管制對象區域內可能接到“勸告”和“命令”的行為，列舉了照射激光和發射干擾電波等具體事例。考慮到國內外安全形勢和技術進步，還寫明“將適時修訂”。基本方針擬在9月中旬的內閣會議上敲定。政府相關人士日前透露了上述消息。 基本方針草案列舉的事例包括：設置妨礙自衛隊航空器起降和雷達工作的建造物、照射激光妨礙設施功能、發射針對設施的干擾電波等等。作為周邊受管制的對象則列舉了自衛隊基地、作為領海依據的離島和包括核電站在內的核能相關設施。 草案還列舉了不認為屬於管制對象的事例。其中就包括了在自衛隊基地和美軍基地周邊的私有地舉行集會，顧及到對遊行示威活動可能受限的擔憂。不過，據稱草案中未提及的事例也可能成為勸告和命令的對象，具體運用仍留有擔憂。 政府將在該法全面施行後指定成為管制對象的區域。除了調查土地所有者外，還可以對妨礙設施功能的行為發出勸告和附帶罰則的命令。自衛隊司令部周邊、包括民有地在內的無人國境離島被列為更重要的“特別注視區域”，一定面積以上的買賣必須事先報備。（完）