廣島在“核爆日”舉行和平紀念儀式呼籲廢核

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【共同社8月6日電】日本廣島6日迎來被美軍投擲原子彈77週年的“核爆日”。在廣島市的和平紀念公園，早晨8點起舉行了“原子彈爆炸死難者慰靈式暨和平祈念儀式”（和平紀念儀式）。這是在擁核國家俄羅斯進攻烏克蘭的形勢下舉辦，市長松井一實在和平宣言中指出，支持核威懾力的想法的勢頭增強，“必須盡快讓所有核按鈕都失效”，呼籲廢除核武器。 對於日本政府，松井要求在美國紐約正在召開的《不擴散核武器條約》（NPT）審議大會上，成為擁核國家和非擁核國家之間的橋樑，還要求盡快批准《禁止核武器條約》。面向出席明年5月在廣島召開七國集團首腦會議（G7峰會）的各國代表，松井呼籲廢除核武器。 儀式上，首相岸田文雄致辭說：“正是在被指出邁向無核武世界的勢頭減弱的現在，更要向全世界呼籲不能讓慘禍重演。”他表態堅持無核三原則，強調維持和強化NPT，但未提及禁核條約。 另一方面，首次參加儀式的聯合國秘書長古特雷斯在致辭中，提及召開了首次締約方會議的禁核條約，強調“存在希望的萌芽”，要求擁核國家承諾“不首先使用核武器”。 在原子彈投下的早晨8點15分，會場內外默哀。此次有99個國家和歐盟（EU）的代表出席。廣島市以進攻烏克蘭為由，未邀請俄羅斯。 此次在新追加4978人後，把總計寫有333,907人的核爆死難者名冊供奉在核爆慰靈碑的石室中。全球持有核爆受害者健康手冊的人截至今年3月底有118,935人在世，平均年齡為84.5...