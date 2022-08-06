核爆受害者在NPT會上呼籲反抗核威脅

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【共同社紐約8月6日電】日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會（被團協）事務局次長和田征子（78歲，橫濱市）5日下午，在美國紐約聯合國總部召開的《不擴散核武器條約》（NPT）審議大會上發表演講，表露危機感稱“擁核國家與其盟友應當認識到人類正處於核戰爭的邊緣”，呼籲廢除核武器。 當天，各國非政府組織（NGO）相關人士發表了演講。在俄羅斯的核恫嚇使國際社會直面威脅的情況下，人們展示了反抗意向，年輕人也紛紛表示贊同《禁止核武器條約》並要求廢核。當天是廣島“核爆日”，從廣島與紐約同時發出了祈願和平的訊息。 1歲時遭核爆的和田講述了從母親那裡聽到的悲慘經歷，批評稱NPT生效已過了52年，但擁核國家無視了規定核裁軍的條款。她要求誠實討論履行2010年審議大會上再次確認的走向廢核的“明確承諾”。 演講結尾，和田說：“核武器由人製造，由人使用。能消滅核武器的也是人的睿智和公共的良心，是責任。不要再有核爆受害者。”會場響起了熱烈的掌聲。 長崎市長田上富久作為“和平首長會議”的代表發言，指出去年生效的《禁止核武器條約》和NPT是“邁向無核武世界的兩大車輪”。他譴責俄羅斯在進攻烏克蘭時暗示使用核武器，呼籲稱“使人類免於核武器風險的唯一手段是‘廢除’”。（完）