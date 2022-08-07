觀光廳擬支援地方吸引訪日富裕人群

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【共同社8月7日電】日本觀光廳為了吸引消費金額多的訪日富裕人群前往地方旅遊，將全面支援旅遊景點。本年度內甄選10個左右的示範地區。下年度以後，將派遣熟悉高檔賓館和旅館開發的專家、協助籌措項目資金、以及支援培養旅遊相關人才。觀光廳將把相關經費計入下年度預算申請。 觀光廳的目標群體是單次訪日旅行消費金額在100萬日元（約合人民幣5萬元）以上的富裕人群。新冠疫情前的2019年，歐美和中國等6國推算共有28.7萬人。雖然在全體訪日遊客中佔比不足1%，但購物和餐飲等年消費額達4.8135萬億日元，佔比高達11.5%。 不過，旅遊目的地偏重於東京和大阪等三大都市圈。這是因為在地方上，富裕人群喜愛的高檔住宿設施和體驗型旅行較少，導遊和接待相關的人才也不足。 觀光廳擬先在示範地區解決這些問題，再推廣至全國。甄選之際的條件包括擁有在全球受到好評的自然和景觀等地區資源。 派遣的專家將就高檔住宿設施候選地的甄選以及與商家談判，向地方政府建言獻策。例如活用“地區經濟活性化支援機構”等基金和金融機構的出資等，日本政府在資金籌措方面也將予以支援。在人才培養方面，計劃從都市的高檔住宿設施派遣員工，以及支持赴海外培訓。（完）