關注：日本第七波新冠疫情下兒童防疫成難題

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【共同社8月8日電】日本“第七波”新冠疫情下，兒童成為了傳染的中心。10歲以下的新增感染者一週達到30萬人，是“第六波”高峰期的2倍以上。超過100家托兒所與認定幼兒園全面關閉。暑假即將到來，停課的小學也有所增加。然而5～11歲兒童的疫苗接種率依然低迷，防止疫情擴大的措施缺乏絕招。隨著疫情長期持續，一線出現了無計可施的氛圍。 ▽使命 7月底，東京都足立區“北千住Doronko托兒所”負責人宮澤敘榮表情嚴肅地說：“一直很緊張，想著這裡不要出現陽性者。” 托兒所持續採取測量體溫、保育員頻繁更換口罩、玩具每天消毒3次以上等措施。第七波到來後，進餐時每桌減少了入座人數。雖然未有人員確診，但疫情擴大至此，任何時候出現感染者都不奇怪。 據厚生勞動省統計，截至7月28日，全面關閉的托兒所等在全國至少有101家，進入第七波後首次超過100家，但遠少於第六波的700家以上。這是由於越來越多的設施採取靈活應對，即使有人確診陽性也不全面關閉，僅讓部分班級停課等。儘管如此，隨著疫情迅速蔓延，關閉的數量還是逐步上升。 宮澤表示：“有種即使為了工作的家長也不能關閉的使命感。還希望創造機會，舉辦有益孩子成長的活動等。只能看情況來逐一判斷。” ▽觀望 厚勞省的數據顯示，截至8月2日的一週中，10歲以下新增感染者為31.7萬人，佔整體的四分之一。第六波的高峰期則約為15萬人。文部科學省的統計顯示，7月停課的公立中小...