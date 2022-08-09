獨家：環境省擬使下年度去碳化補貼翻倍至400億日元

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【共同社8月9日電】日本環境省8日基本決定，在下年度預算概算要求中，申請列入400億日元（約合人民幣20億元）作為補貼發放給開展去碳化項目的地方政府。該數額是本年度原始預算的2倍。此外還計劃要求增加由政府出資參與民間項目的財政投融資金額。此舉旨在鼓勵地方政府和民間採取行動，力爭達成“2050年實現去碳化社會”的政府目標。 該補貼全稱為“地區去碳化過渡和可再生能源推進補貼”，以本年度預算創設。目的是向力爭到2030年度實現家庭及大樓用電所產生二氧化碳淨零排放的“去碳化先行地區”，提供重點支援。 發放對象包括根據太陽能、風力等地區特性引進可再生能源以及建築物的節能化等。若打造符合一定條件的可再生能源發電設備，即使不在先行地區也可獲得補貼。 環境省計劃到2025年度將先行地區增至100個以上。今年4月公佈的第一批共有26個項目，包括利用家畜排泄物處理產生的沼氣發電（北海道上士幌町）、商業設施及市營住宅開展太陽能發電（橫濱市）等。今秋將公佈第二批。 對於民間項目，將通過利用200億日元財政投融資在10月前後設立的官民基金“去碳化支援機構”加以扶持。該機構除了向僅靠自有資金難以完成的項目出資外，還將派遣具有相關經驗的專家。環境省希望通過增加財政投融資金額充實該機構的資金供應，從而加速實現去碳化。（完）