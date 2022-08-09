新冠疫情或致3年來結婚登記數減少15萬對

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【共同社8月9日電】東京財團政策研究所博士研究員千葉安佐子與東京大學副教授仲田泰祐日前彙總估算數據，新冠疫情蔓延的2020至2022年結婚登記數大幅減少，與未發生疫情的狀況相比3年來減少超過15萬對。 據分析，行動限制等導致相識機會減少是原因之一，若維持現狀不填補減少部分，未來出生人口可能減少約24.3萬人。 人口動態統計數據顯示，2010年結婚登記數約為70萬對，之後幾乎逐年減少。千葉等人根據這一動向計算出2020至2022年“未發生新冠疫情的估算值”，與實際結婚登記數（2021和2022年為預測值）進行了對比。 2020年結婚登記數約為52.6萬對，較估算值減少約5萬對。2021年約為50.1萬對，較估算值減少約6.3萬對。2022年約為51.5萬對，雖然呈現復甦跡象，但與估算值相比預計仍減少約3.8萬對。 千葉等人認為結婚登記數下降的原因有多種，比如經濟層面不安加劇、行動限制等導致相識機會減少，這些因素可能造成了影響。 此外還認為，除非每名婦女生育數大幅增加，否則結婚登記數的減少將直接導致出生率下滑，如果無法填補結婚登記數的缺口，未來出生人口可能減少約24.3萬人。（完）