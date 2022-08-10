日本僅沖繩縣人口增加 東京圈首次出現負增長

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【共同社8月9日電】日本總務省9日公佈的人口動態調查結果顯示，今年1月1日時，包括外國人在內的日本總人口為125,927,902人，較上年減少726,342人，降幅為0.57%。減少的人數和幅度均創2013年有可比數據以來最大。在新冠疫情下人口遷入速度放緩的東京圈（埼玉、千葉、東京、神奈川）首次出現負增長。人口減少從42個道府縣擴大到除沖繩以外的46個都道府縣。 為維持地方社會並注入活力，政府有必要在繼續抑制人口向東京圈集中的同時，出台提高出生率的措施。 該調查基於居民基本登記冊。總人口中，日本人減少了619,140人至123,223,561人，連續13年負增長。人口減少主要是因為，出生人數降至創新低的約81萬人，而死亡人數升至創新高的約144萬人。外國人減少107,202人，為2,704,341人。疫情下入境受限，連續2年減少。 按都道府縣來看，人口減少數最多的東京為48,592人。從全國各地遷入東京的日本人減少，加之外國人遷出增多，因此出現自2013年起的首次負增長。減少幅度最大的是秋田，為1.52%，之後依次為青森1.35%、山形1.25%。沖繩出生人數多，人口增加186人。 東京圈減少73,650人至36,706,866人。加上名古屋圈（岐阜、愛知、三重）和關西圈（京都、大阪、兵庫、奈良），三大城市圈共計減少242,467人至66,153,265人，連續2年減少。 日本人6...