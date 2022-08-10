日本受關注論文數排名第12位 跌至新低

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【共同社8月10日電】關於被大量引用等關注度較高的論文數量，9日從日本文部科學省的科學技術與學術政策研究所發佈的最新排名獲悉，日本被西班牙和韓國超越，從前一次的第10位跌至創新低的第12位。在研究開發費和研究者人數方面，日本雖位列第三，但進入21世紀後一直排名不變。與蓬勃向上的各國相比，日本的萎靡不振愈加明顯。 對各國2018～2020年平均發表論文數等進行了分析的“科學技術指標2022”顯示，日本的受關注論文數為變化不大的3780篇，被西班牙（3845篇）和韓國（3798篇）超越。第一名和第二名分別是中國的46352篇和美國的36680篇。受關注論文中，多國研究者合作的論文較多，國別統計時根據貢獻度進行分配。 日本的年平均論文數也變化不大，為67688篇，被增至69067篇的印度趕超，從第四位跌至第五位。中國以407,181篇居首，遠遠領先第二位美國的293,434篇。 在受關注論文中被引用量極高的“TOP1%論文”方面，中國也以4744篇超越美國的4330篇，首次躍居榜首。（完）