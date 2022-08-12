日本咖啡店每年使用逾3億個一次性杯子

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【共同社8月12日電】環保組織“綠色和平”日前彙總的調查報告顯示，據估算2020年日本九大咖啡連鎖公司使用的一次性塑料杯和紙杯達到3.695億個。計算顯示每天超過100萬個，該組織指出“有必要通過擴大使用可重複利用容器等致力於減少一次性杯子”。 調查對象包括星巴克、塔利咖啡、PRONTO等九家大型咖啡連鎖店。根據向各公司發放的問卷調查、調查員店內觀察以及收集的收據分析等，並結合各企業的銷售數據等，推算出2020年的一次性杯子消費量。 使用量最多的是星巴克，估計約達2.317億個。其中約1.421億個為塑料杯。據悉星巴克的使用量甚至高於其他八家企業的總和，超過國內咖啡連鎖店總體的四分之一。 緊隨其後的是塔利咖啡和PRONTO，分別為7250萬個和3530萬個，均為一次性塑料杯佔比較高。 上述三家與其他連鎖店相比，店內飲料也多用一次性杯子，這是導致一次性產品消費量增多的原因之一。 估算顯示，可重複使用的杯子佔比分別為3%、20%和31%。另一方面，“KOMEDA咖啡店”據推測幾乎100%為可重複使用的杯子。 “綠色和平日本”的成員大館弘昌表示：“咖啡業界預計今後也會繼續增長，這樣下去將導致產生大量垃圾。政府也應出台限制措施等鼓勵業界採取對策。”（完）