住友製藥攜手新興企業開發出手指康復機器手掌

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【共同社8月12日電】住友製藥與新興企業MELTIN MMI（東京）聯合開發了一款支持手指康復訓練的機器手掌，面向因腦中風等後遺症而手指麻痺的患者，讀取肌電信號幫助訓練。機器手掌通過瞬間重現患者想要做的指令動作，促使腦部再學習，也應對重度麻痺的患者。7月列入保險適用範圍，力爭在醫療機構得到採用。 手指的康復訓練存在作業療法師等反復活動來促使功能恢復的療法等。不過，恢復到日常生活可用水平的比例被視為低於下肢麻痺。若預見無望早日恢復，也有不進行充分康復訓練的事例。 此次開發的機器手掌“MELTz”裝於患者手部使用。通過貼在手腕的3個電極，1秒內測定約千次肌電信號。人工智能（AI）會識別手要張開還是收攏等患者指令，轉換為機器手掌的動作。通過多次重複相同動作，重新構建受損的腦部運動功能。 由於手指會用許多肌肉展開複雜動作，通過信號強弱識別動作的以往做法並不適合。MELTIN MMI著眼於信號波形的形狀差異，用自行開發的AI讀取細微動作。微弱的肌電信號也可檢測出，因此同樣應對迄今訓練難度較大的重度麻痺患者。 從事開發工作的MELTIN MMI理療師萬治淳史稱：“手指麻痺的患者有很大的失落感。為了讓患者重新活出自我，訓練很重要。”關於效果，目前正與順天堂大學聯合實施臨床研究。（完）