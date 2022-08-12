日本兒科學會建議5至17歲人群接種新冠疫苗

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【共同社8月12日電】

日本兒科學會10日發佈見解稱，由於新冠「第七波」疫情中兒童重症患者在增加，建議「5至17歲健康的未成年人接種疫苗」。此前認為對該年齡段人群接種疫苗「有意義」，此次修改成更為積極的措辭。

線上舉行記者會的該學會成員、新潟大學教授齋藤昭彥（小兒傳染病學）呼籲提高警惕稱：「雖然絕大多數兒童是輕症，但也有因併發症而死亡的情況。希望通過接種疫苗來預防，周圍的大人接種也很重要。」

國內10日確診的新冠感染者總計達25萬0403萬人，創單日新高，首次超過25萬人。 6月下旬起病例增加，進入7月後激增。雖然增加的勢頭放緩，但死亡和重症人數在急速增加。

據該學會稱，隨著兒童感染人數的增加，高熱驚厥和腦部症狀等重症病例也在增加。另一方面介紹海外研究成果稱，5至11歲接種疫苗的重症預防效果包括奧密克戎毒株在內為40～80%左右。根據彙總數據的結果，認為接種疫苗預防重症的好處遠大於不良反應等壞處。 據悉兒童不良反應的發生率與成人相仿或更少，但偶有心肌炎等情況，因此希望出現胸痛等症狀時前往醫療機構就診。

厚生勞動省8日決定，將5至11歲人群列入希望配合接種的努力義務對象。政府10日公佈的數據顯示，第二劑的接種率所有年齡層為81.0%，而5至11歲兒童僅18.5%。（完）