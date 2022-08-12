日航墜機事故37週年 遺屬登山悼念遇難者

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【共同社8月12日電】1985年造成乘客和機組人員520人死亡的日航巨型客機墜落事故12日迎來37週年，遺屬等在墜機現場群馬縣上野村的“御巢鷹山脊”登山悼念遇難者。一行人向豎立在墜機地點山脊的“升魂之碑”等處悼念遇難者，並祈禱飛行安全。受新冠疫情影響，連續三年僅限遺屬等相關人士上山。 不少遺屬年事已高，也有人因體力原因今年首次在忌日放棄登山。有人擔憂事故會逐漸被遺忘。 早晨起遺屬等朝著分散在山脊的遇難者墓碑進發，時而駐足休息，沿著登山道前進。遺屬向墓碑獻花並安靜地雙手合十，之後在升魂之碑默哀並敲響“安全之鐘”。廣場上有志願者演奏陶笛，孩子們吹起肥皂泡。 在事故中失去次子健（當時9歲）、擔任遺屬等“8.12聯絡會”事務局長的美谷島邦子（75歲）表示：“堅持向世界傳達要求防止悲劇再次發生的心願，是阿健留給我的作業。今年還發生了北海道知床半島近海觀光船沉沒事故，將帶著對交通工具安全的祈願攀登山脊。” 神奈川縣秦野市的公司員工石倉亮助（51歲）的父親六郎（當時41歲）在事故中遇難。石倉進入社會後每年都和親戚一起前來，他稱“這是家人聚首的機會，有的孩子從不到一歲起就參加。希望能讓後代了解這一事故。”據日航稱，截至上午11點，共有38個家庭126人登山。社長赤坂祐二也在升魂之碑前默哀。（完）