日本舉行戰歿者追悼儀式 再次表達不戰決心

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【共同社8月15日電】15日迎來二戰結束77週年，日本政府主辦的“全國戰歿者追悼儀式”在東京的日本武道館舉行。當前俄烏衝突、美中圍繞台灣問題對立等國際局勢緊張，遺屬等悼念戰歿者並重申了不戰決心。首相岸田文雄就任後首次發表致辭，未提及對亞洲各國的加害責任。天皇今年的致辭中也寫入了“深刻反省”的表述。 儀式上對約310萬名戰歿者進行了悼念，連續三年因新冠疫情縮小了舉辦規模。往年參加者約6000人，為防控疫情此次減少為992人，與發佈緊急事態宣言的去年185人相比有所增加。京都、山口、愛媛和沖繩4府縣的遺屬缺席。隨著經歷過戰爭的一代越加年邁，整個社會如何繼承記憶成為課題。 岸田在致辭中與前首相安倍晉三、前首相菅義偉一樣未提及加害責任，沿襲了“積極和平主義”的表述，並強調“將與國際社會協作，致力於解決課題”。 參加者在正午時刻集體默哀。天皇致辭時稱希望國民能戰勝疫情下直面的困難。 父親在中國喪生的岡山縣高梁市居民大月健一（83歲）代表遺屬致悼詞稱：“再次認識到戰爭並非遙遠的歷史事件，今天也距離我們很近，將把（戰爭的）悲慘記憶繼承下去。” 為防控疫情，今年會場也採取了參加者座位保持間距、場內通風等措施。儀式上未齊唱國歌，僅進行了奏樂。（完）