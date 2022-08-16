話題：日企欲推廣小型無人機在人口稀少地區送貨

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【共同社8月16日電】日本風險企業“Aeronext”（東京）力爭在全國推廣用小型無人機在人口稀少地區送貨服務。在山梨縣小菅村，接單後最短30分鐘完成日用品和食品的配送。今秋將在北海道和福井縣全面啟動類似服務。該公司執行董事伊東奈津子說：“希望提供與市中心一樣的便利生活。” 今年8月，在距離小菅村的村政府步行約10分鐘的配送基地，小型無人機忙碌地反復起飛和降落。配送基地保管著約300種商品。居民通過智能手機APP下單付款後，公司員工把商品裝上小型無人機，自動飛行至村內5處降落點。 到降落點的最遠飛行距離約為3公里，飛行時間為7分鐘。山路起伏較大，若步行則需要40分鐘左右。小型無人機飛抵後，另有員工取出商品，當場交到居民手中。一次送貨費用為300日元（約合人民幣15元）。 小型無人機送貨已在北海道上士幌町和福井縣敦賀市啟動實證試驗，今秋以後推出服務。另外也會在交通不便等物流方面抱有課題的地區展開。伊東說：“正與全國的地方政府推進有關引進小型無人機的磋商。希望提高人口稀少地區的物流效率。” 小菅村的人口不到700人。村內沒有超市，最近的超市位於山梨縣大月市，需要約40分鐘車程。通往大月市的巴士每個工作日3個往返，往返車費超過2000日元。 Aeronext也展開通過公交車從市中心把快遞運至小菅村，再用小型無人機送貨的實證試驗，為實際投用正在最後協調。期待也能帶動公交車公司的收入增加。（...